Стихи Лейлы Алиевой опубликованы на болгарском литературном портале

Популярный болгарский литературный портал "meridian27.com" и официальная страница Всемирной лиги болгарских писателей в Facebook в рамках проекта "Азербайджанская литература в международном виртуальном пространстве" (ADTM) приступили к распространению стихов молодой, талантливой азербайджанской поэтессы Лейлы Алиевой "Почему вдруг плохо?", "Ты словно огонь", переведенных на болгарский язык.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, автором переводов на болгарский язык стихов, представленных вместе с информацией о творчестве поэтессы, является известный болгарский поэт Дмитр Христов.

Отметим, что портал "meridian27.com", который с 2002 года функционирует как электронный журнал книжного издательства "Libra Skorp", а также страница Всемирной лиги болгарских писателей в Facebook регулярно освещают ведущие образцы мировой литературы.