Объявлены победители конкурса эссе, посвященное Низами Гянджеви

Стали известны результаты международного конкурса эссе под названием "Низами - поэт всего человечества", посвященного 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, который инициирован Евразийским Региональным Центром Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничество (ЕРМ Молодежного Форума ОИС). Согласно правилам конкурса, около 150 представителей молодежи из около 10 стран ОИС, написали эссе на английском языке, посвященные поэтическому и философскому творчеству Н.Гянждеви и представили экспертной комиссии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно решению экспертной комиссии, Отабек Нароманов и Гульчехра Саидова из Узбекистана заняли 1-ое и 2-ое места, а 3-е место занял Ризки Читра Анугерах из Индонезии, а также 2 участника из Пакистана были награждены специальными призами. Как победители, так и призеры получат соответствующие денежные вознаграждения.

Следует отметить, что при организации и партнерстве ЕРЦ Молодежного Форума ОИС в ряде стране мира (Россия, Казахстан, Узбекистан, Пакистан, Индонезия и тд.) состоялись ряд мероприятий, основной целью которых заключается во внесении вклада в налаживание культурных связей между народами, в получение более глубоких знаний о культурах со стороны представителями молодежи, а также в пропаганде наследия Низами Гянджеви в исламском ареале.