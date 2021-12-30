В Баку состоялся концерт "Зимняя сказка"

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи") состоялся концерт Qış nağılı ("Зимняя сказка"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концертная программа была посвящена Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

На вечере своими выступлениями публику порадовали лауреаты республиканских и международных конкурсов - исполнители на кларнете Муслим Рзаев и Шамистан Алиев; пианисты Саид Велизаде, Али Велиев, Айтадж Велизаде, Нурана Алиева, Магомед Аллахвердиев, Илузар Ибрагимзаде, Нигяр Гасанли, Инджи Велизаде; скрипачи Хадиджа Гаджилы, Эльмира Дадашова, Тогрул Абдуллаев; исполнительница на альте Шамс Алили, вокалистка Нурай Исмаилова, исполнитель на гармони Сабир Гулиев, флейтистка Масума Алиева.

Концертмейстеры - Фаган Гасанлы, Айнур Абдуллаева, Жаля Мамедова, Шалала Гахраманова и Айдан Джафарова.

Также на концерте выступил камерный хор Şəmsi Qəmər, в состав которого входят студенты Азербайджанской национальной консерватории. Художественный руководитель хора - доцент Лейла Залыева.

На вечере прозвучали сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов. Вниманию публики было представлено произведение молодого композитора Севгим Мусазаде (ученица Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, класс Пике Ахундовой).

Программа получилась многогранной и разноплановой, молодые таланты исполнили очень красивые музыкальные сочинения. Концерт Qış nağılı стал завершающим мероприятием проекта Gənclərə dəstək в этом году.

Заключительный концерт получился интересным и ярким, в зале царила праздничная атмосфера. Для участников Gənclərə dəstək год выдался очень удачным: во-первых, они отметили 5-летие любимого проекта, во-вторых, реализовали ряд успешных мероприятий, а, в-третьих, выступили с гастролями в Грузии.

По завершении вечера заслуженная артистка Азербайджана, директор Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, пианистка Наргиз Алиева поздравила присутствующих с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

На сцену были приглашены все участники проекта Gənclərə dəstək вместе с его координатором Айлой Керимовой-Закария.

Детям шехидов 44-дневной Отечественной войны, которые присутствовали на вечере, от проекта Gənclərə dəstək и Германо-азербайджанского общества дружбы были вручены новогодние подарки.

Напомним, что проект Gənclərə dəstək реализуется при поддержке министерства культуры. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор - музыковед Айла Керимова-Закария.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.Аz, Milli.az.