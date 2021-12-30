Театру «YUĞ» будет предоставлено здание

"Проводится работа по обеспечению зданием театра "YUĞ".

Об этом сообщил АПА первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что в настоящее время нельзя сказать ничего конкретного по этому вопросу: "Мы ищем здание для театра, стараемся решить этот вопрос. Как вы знаете, этот театр занимает особое место в общем театральном фоне. Мы, Министерство культуры хотим создать условия для всех талантов и решить проблему этого театра", - сказал замминистра.