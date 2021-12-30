https://news.day.az/culture/1421986.html Театру «YUĞ» будет предоставлено здание - заявление министерства
Театру «YUĞ» будет предоставлено здание - заявление министерства
"Проводится работа по обеспечению зданием театра "YUĞ".
Об этом сообщил АПА первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, передает Day.Az.
Он отметил, что в настоящее время нельзя сказать ничего конкретного по этому вопросу: "Мы ищем здание для театра, стараемся решить этот вопрос. Как вы знаете, этот театр занимает особое место в общем театральном фоне. Мы, Министерство культуры хотим создать условия для всех талантов и решить проблему этого театра", - сказал замминистра.
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