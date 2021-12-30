Театру «YUĞ» будет предоставлено здание
Depozit faizini öncədən al!

"Проводится работа по обеспечению зданием театра "YUĞ".

Об этом сообщил АПА первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что в настоящее время нельзя сказать ничего конкретного по этому вопросу: "Мы ищем здание для театра, стараемся решить этот вопрос. Как вы знаете, этот театр занимает особое место в общем театральном фоне. Мы, Министерство культуры хотим создать условия для всех талантов и решить проблему этого театра", - сказал замминистра.