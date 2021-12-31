Исполнителям, актерам и музыкантам вручены нагрудные знаки "880-летия Низами Гянджеви"

В Азербайджанской национальной библиотеке имени М.Ф. Ахундзаде в Баку состоялась торжественная церемония награждения памятными нагрудными знаками "880-летия Низами Гянджеви (1141-2021)" исполнителей, актеров и музыкантов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Нагрудными знаками, учрежденные министерством культуры Азербайджана, удостаиваются личности за большой вклад в деле пропаганды творческого наследия Низами Гянджеви.

В своем выступлении первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев отметил, что в рамках Года Низами Гянджеви было организовано множество мероприятий и проектов в стране и за рубежом, в ряде стран воздвигнуты памятники Низами Гянджеви, проведен Международный форум Низами Гянджеви, изданы литературные издания и труды, поставлены спектакли и сняты фильмы, проведены конкурсы и фестивали, посвященные 880-летию выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя. Первый замминистра культуры подчеркнул большую роль деятелей искусства в сохранении и пропаганде культурного наследия.

Исполнителям, актерам и музыкантам были вручены памятные нагрудные знаки "880-летия Низами Гянджеви (1141-2021)" и удостоверения. Награжденные деятели выразили глубокую признательность государству за высокую оценку их творческой деятельности.