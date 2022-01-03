В Тебризе скончался азербайджанский музыкант

В Тебризе от сердечного приступа скончался музыкант из Южного Азербайджана Тохид Новрузи.

Как передает Day.Az со ссылкой на kulis.az, Т.Новрузи, окончивший Азербайджанскую национальную консерваторию, был автором и исполнителем многих национальных песен.

Добавим, что он был похоронен среди деятелей искусств на кладбище Вади-э Рахмат города Тебриза.