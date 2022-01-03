https://news.day.az/culture/1422778.html В Тебризе скончался азербайджанский музыкант - ФОТО
В Тебризе скончался азербайджанский музыкант - ФОТО
В Тебризе от сердечного приступа скончался музыкант из Южного Азербайджана Тохид Новрузи.
Как передает Day.Az со ссылкой на kulis.az, Т.Новрузи, окончивший Азербайджанскую национальную консерваторию, был автором и исполнителем многих национальных песен.
Добавим, что он был похоронен среди деятелей искусств на кладбище Вади-э Рахмат города Тебриза.
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