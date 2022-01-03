Украинский PEN-клуб назвал издание поэмы Низами Гянджеви в числе лучших в 2021 году

Издание "Лейли и Меджнун", вышедшее в свет в Украине в 2021 году к 880-летию великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви, было названо украинским PEN-клубом в числе лучших по итогам года.

Об этом сообщила Trend ответственный секретарь проекта по изданию поэмы "Лейли и Меджнун" Марина Гончарук, передает Day.Az.

Отметим, что впервые книга азербайджанского автора вошла в списки лучших книг года, которые ежегодно составляет украинский ПЕН-клуб.

Книга вышла в известном украинском издательстве "Ярославов Вал" при поддержке Государственного центра перевода Азербайджана. В издании представлена поэма "Лейли и Меджнун" Низами Гянджеви, а предисловие содержит в себе знаковые высказывания о личности и творчестве Низами выдающегося украинского ученого Агатангела Крымского из его монографии "Низами и его современники". Перевёл поэму на украинский язык в 1947 году известный переводчик, поэт Леонид Первомайский. Редактор книги - лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, писатель Григорий Гусейнов.

В 2021 году книга была успешна представлена на различных книжных форумах и международных фестивалях в Украине, в СМИ, проведены презентации в научных центрах, вузах и музеях страны.

"Реализация данного проекта является значимым событием в деле дальнейшего развития литературных связей между нашими народами. Я искренне рада восприятию и оценке на высоком уровне творчества Низами в Украине и благодарна украинскому PEN-клубу за такую высокую оценку книги. Я очень рада, что украинское общество с таким интересом в этом году познавало творчество Низами, знакомилось с древней азербайджанской литературной традицией. Поэмы Низами отображают фундаментальные ценности азербайджанского народа - общечеловеческие ценности, ценности гуманизма, толерантности, мультикультурализма", - отметила Марина Гончарук.

Международный ПЕН-клуб (International PEN Club) был основан в 1921 году в Лондоне. Украинский ПЕН-клуб был основан в 1989 году и принят в Международный ПЕН в 1990 году.