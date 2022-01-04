Хайям Мустафазаде представил композицию "Odlar yurdu" Муслима Магомаева и Наби Хазри

Солист военного оркестра министерства обороны Азербайджана, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Хайям Мустафазаде представил композицию "Odlar yurdu" (Страна огней) на музыку легендарного исполнителя и композитора, народного артиста Азербайджана и СССР, кавалера государственных орденов Муслима Магомаева и лауреата Госпремии СССР, кавалера государственных орденов, народного поэта Азербайджана Наби Хазри, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Композиция посвящена нашей прекрасной стране, победоносной армии и народу, великим творческим личностям, прославившим наш край. Любовь к Родине и патриотизм - самые высшие человеческие ценности", - отметил Хайям Мустафазаде.

Композиция исполнена в сопровождении Отдельного образцового военного оркестра министерства обороны Азербайджана под управлением заслуженного деятеля искусств полковника-лейтенанта Руфата Ахундзаде.