Российский музей представит в Азербайджане выставку о культуре русского народа

Российский этнографический музей (РЭМ) планирует осенью 2022 года представить в Баку масштабную выставку о декоративно-прикладном искусстве русских, сообщила ТАСС директор учреждения Юлия Купина. Проект задуман как часть обширной программы с участием учреждений культуры РФ, приуроченной к 30-летию независимости Азербайджана, передает Day.Az.

"Мы очень дружим с Азербайджанским национальным музеем ковра. Они намерены представить декоративно-прикладное искусство, культуру русского народа. Их интересует традиционный костюм, представление о женской красоте, - рассказала Купина. - Так, как мы договаривались с музеем в Баку, - это осень. В рамках празднования 30-летия независимости Азербайджана там предусмотрена большая российская программа, связанная с представлением российской культуры. Мы можем быть частью этой программы".

Планируется, что присутствие российских учреждений на площадках Азербайджана в рамках этой программы будет обеспечивать Министерство культуры РФ. Как отметила директор РЭМ, музей покажет в Баку значительную часть из обширной коллекции Натальи Шабельской начала XX века. "Она представляет традиционный женский костюм многих регионов России. Это одно из уникальных собраний, представляющих золотой фонд русской этнографии, - сказала Купина. - Можно будет добавить предметы, связанные с утварью - сундучки, ларцы, зеркала. Мы заинтересованы как раз в продвижении русской культуры, в представлении ее богатого локального разнообразия, ведь неслучайно многие ученые полагали, что это не региональные группы, а даже отдельные народы".

Наталья Шабельская собрала уникальные коллекции старинных русских костюмов (крестьянских, купеческих, городских, старообрядческих) всех губерний России, головные уборы, шерстяные и шелковые платки, образцы старинных вышивок, кружев материи, прялки, пряничные доски, игрушки, предметы археологии. Созданная Шабельской коллекция фотоснимков многих из этих предметов считается не только уникальным источником по изучению истории русского костюма, но и самостоятельным феноменом в истории русской фотографии.

В 2021 году Российский этнографический музей представил в Петербурге выставку шедевров ковроткачества Азербайджана, относящихся к периоду с конца XVIII по начало XX века. Экспозиция была подготовлена в партнерстве с Азербайджанским национальным музеем ковра в Баку в рамках культурного сотрудничества РФ и Азербайджанской Республики. Одним из итогов совместного проекта стало то, что многие исследования этих ковров были проведены впервые, и экспонаты были детально изучены с точки зрения их художественных и технологических особенностей.

Российский этнографический музей обладает одним из крупнейших этнографических собраний в мире, оно насчитывает более 560 тыс. единиц хранения. В общей сложности в коллекциях музея представлены памятники культуры 157 народов и этнических групп России и сопредельных стран.