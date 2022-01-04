Известный певец из Казахстана выступил в Баку

В Okuklu Holding в Баку состоялось торжественное открытие Центра культуры, искусства и спорта Hanlı Pazar, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Почетным гостем мероприятия стал известный казахстанский певец и автор песен Торегали Тореали, который выступил на мероприятии с концертной программой.

Перед открытием центра состоялась пресс-конференция с участием генерального директора Okuklu Holding Йылмаза Окуклу, Торегали Тореали, заслуженной артистки Азербайджана, руководителя ансамбля "Деде Горгуд" при Институте фольклора Национальной академии наук Азербайджана Нурии Гусейновой, заслуженного работника культуры, ашуга и исполнительницы Солмаз Косаевой, актрисы и продюсера Айсель Назим.

Йылмаз Окуклу выразил признательность казахстанскому певцу Торегали Тореали за участие в первом мероприятии Центра Hanlı Pazar. Было отмечено важное значение укрепления и развития связей между деятелями культуры и искусства тюркских стран.

Делясь впечатлениями от визита в столицу Азербайджана, Торегали Тореали отметил, что Баку - красивый, чистый и полный энергии город. Говоря о богатом и разнообразном мире тюркской музыкальной культуры, он подчеркнул, что было бы интересно создать музыкальный коллектив, в котором представитель каждой из тюркских стран играл бы на своем национальном музыкальном инструменте.

Делясь творческими планами по реализации совместных проектов с деятелями искусства тюркских стран, Айсель Назим подчеркнула, что открытие в Баку Центра культуры, искусства и спорта Hanlı Pazar станет началом претворения этих планов в жизнь. Она также выступила с инициативой ежегодно проводить в одной из тюркских стран фестиваль культуры и искусства.

Далее состоялось открытие Центра культуры, искусства и спорта Hanlı Pazar. На мероприятии присутствовали видные общественные деятели, представители дипломатических миссий, культуры и искусства.

Вниманию гостей вечера была предложена интересная музыкальная программа, которую открыли юные азербайджанские исполнители.

Выступление известного певца из Казахстана Торегали Тореали вызвало большой интерес у публики. Чрезвычайно красивый и нежный тембр голоса артиста завоевал сердца всех присутствующих в зале. Каждую исполненную песню публика встречала аплодисментами.