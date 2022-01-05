Композитор Эльчин Иманов отметил юбилей

Известный азербайджанский композитор Эльчин Иманов в кругу семьи и друзей весело отметил свое 60-летие в "Дубровке", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Иначе и быть не могло, ведь Эльчин Иманов - самый позитивный композитор, жизнерадостный, никогда не унывающий человек, который всегда дарит яркие эмоции! Он - автор множества хитов, благодаря которым певцы становятся звездами эстрады. Его композиции звучат на различных праздничных мероприятиях, а хиты исполняют в России, США, Израиле, странах Европы. Песни Эльчина Иманова могут украсить любой вечер, при этом он не только потрясающий композитор, являющийся автором инструментальной, эстрадной и классической музыки, а также музыки к фильмам, но и настоящий хранитель бакинского шансона.

В тот вечер звучали песни из репертуара юбиляра в исполнении народного артиста Эйюба Ягубова, джазовой певицы Тараны Махмудовой, звезд эстрады Аян Бабакишиевой, Гюльнары Шах и т.д.

"Все истории в моих песнях взяты из реальной жизни. Например, песня "Агабала Чайковский" - это история из моего детства, когда я учился в 1-й музыкальной школе. В этой школе преподавали моя мать и мама Вагифа Мустафазаде, Зивер ханым. Мы - дети, когда играл Вагиф, подкрадывались и наблюдали в замочную скважину за его репетициями. Наблюдали за его виртуозным исполнением, когда даже не было видно его пальцев во время игры на пианино... Мне довелось в жизни общаться с великими мастерами - Алибабой Мамедовым, Шафигой Эйвазовой, Исламом Рзаевым, Шафигой Ахундовой, которая преподавала мне, и они сыграли значительную роль в моем формировании", - рассказал юбиляр.

Эмоциональность Эльчина Иманова нашла яркое выражение и в различных клипах, а также в фильмах, среди которых "Стамбульский рейс" "Аганатиг" и др.

"Я - Бакинец, и это для меня, прежде всего, высокая культура и степень образованности и воспитанности. Много замечательных людей является уроженцами Баку, которые прославляют свою страну. Хотя я родился и вырос в Баку, мои родители из Карабаха, мама - из города Шуша. Постоянно бывал на этой благодатной земле, и сегодня очень счастлив, что она освобождена. В прошлом году Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана, а этот год объявлен "Годом города Шуша". Желаю всем только добрых и позитивных дней!" - сказал Эльчин Иманов.

А мы желаем Эльчину Иманову дальнейших творческих свершений и процветания!