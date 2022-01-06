В Турции продолжается работа над фильмом Вагифа Мустафаева - ФОТО
Продолжается работа над полнометражным художественным фильмом Həyat, deyəsən, gözəldir ("Жизнь, кажется, прекрасна"), сообщили Trend на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, передает Day.Az.
Автором сценария и режиссером картины является народный артист Вагиф Мустафаев.
На данном этапе в Стамбуле занимаются цветокоррекцией фильма. В этом процессе принимают участие оператор-постановщик картины Орхан Аббасов и продюсер Фариз Ахмедов.
Главные роли в фильме сыграли Хикмет Рагимов, Севиндж Алиева, Нино Гомартели, Дмитрий Самхарадзе, Георгий Селия и Афтандил Махарадзе.
Картина повествует о периоде 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель и Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.
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