https://news.day.az/culture/1423886.html Мусе Ягубу установят надгробный памятник
Мусе Ягубу установят надгробный памятник
Завершается работа над установкой надгробного памятника покойному народному поэту Мусе Ягубу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил автор надгробного памятника, народный художник, скульптор Натиг Алиев.
По его словам, надгробный памятник планируется установить к годовщине смерти поэта.
Отметим, что Муса Ягуб скончался 7 мая прошлого года в селе Буйнуз Исмаиллинского района. Тело поэта покоится на сельском кладбище рядом с могилой супруги.
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