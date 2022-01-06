Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года "Годом города Шуша" – знаменательное событие в истории Азербайджана

Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года в Азербайджане "Годом города Шуша" - огромная радость и счастье, знаменательное событие в нашей славной истории и древней культуре, сказал в интервью Trend уроженец города Шуша, заслуженный артист, дирижер Фуад Ибрагимов, передает Day.Az.

"Победа в 44-дневной Отечественной войне нашей героической армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, День Победы - 8 ноября, дата, связанная с освобождением города Шуша после 28-летней оккупации от армянских агрессоров, подарили нам неимоверное счастье. Это стало торжеством героического духа нашего народа, вошедшим в славную летопись страны. В прошлом году Шуша была объявлена культурной столицей, а этот год объявлен "Годом города Шуша" в честь 270-летия основания Панахали ханом этого священного для каждого из нас города, который за свою историю подарил миру сотни известных личностей в областях культуры, науки, образования и общественной жизни. Это настоящий феномен и загадка, которые очень трудно объяснить. Бесспорно, это можно связать с тем, что Шуша расположена на вершине, как говорится, ближе к Богу, а также с прекрасной природой и чистой экологией этого города, его неповторимым историческим обликом и сформировавшейся самобытной средой. Это место, благословленное Всевышним! С высоты птичьего полета кажется, что город будто находится на ладони Творца! Любовь к Шуше - генетическое, историческое, культурное и духовное богатство каждого азербайджанца. А для меня это невероятная сказка, что я родился именно в Шуше!" - отметил Фуад Ибрагимов.

Фуад Ибрагимов родился в городе Шуша в 1982 году. Его счастливое и беззаботное детство было прервано армянской агрессией. В январе 1992 года, в самый разгар Карабахской войны, вместе с семьей он был вынужден покинуть родной край. Тогда ему шел десятый год. 8 мая 1992 года Шуша была захвачена армянскими оккупантами, подвергшись за эти годы, как и другие оккупированные территории Азербайджана, вандализму и разрушениям. В середине мая 2021 года Фуад Ибрагимов вернулся в родной город уже как известный музыкант, выступив на Джыдыр дюзю на фестивале "Харыбюльбюль", организованном Фондом Гейдара Алиева. Фуад Ибрагимов - выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Кёльнской высшей школы музыки по классу оперно-симфонического дирижирования, проходил мастер-класс легендарного Мстислава Ростроповича. Выступал вместе с известными коллективами и музыкантами Великобритании, Франции, Чехии, Австрии, Германии, России, Латвии, Японии и т.д. С 2014 года - дирижер Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, а также главный дирижер Нового филармонического оркестра Мюнхена и Бакинского камерного оркестра.

"В Шуше я нашел свой разрушенный дом, помолился об ушедших в мир иной шушинцах, которые так и не смогли увидеть освобожденный родной город, почтил память шехидов, которые своим героизмом, ценой своей крови и жизни принесли нам эти счастливые дни. Преклоняюсь перед матерями, которые воспитали таких сыновей. Эти чувства не передать словами! Все эти годы мне снилась Шуша, причем это было очень реалистично - как бегал по улицам города, отдыхал с родными на природе, посещал различные мероприятия, отмечал праздники. Я просыпался и думал, когда же вновь смогу увидеть родной край? И представьте мои эмоции, когда в период 44-дневной Отечественной войны, в Москве для телеканала "Меццо" я записывал увертюру к опере "Кёроглу" великого Узеира Гаджибейли вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Ф. Светланова. Все мои мысли были о событиях, происходящих в Карабахе. И как я был счастлив, когда 8 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша! Эмоции и по сей день переполняют сердце и душу! Кстати, недавно в Москве вместе с этим же оркестром я исполнял произведение выдающегося Гара Гараева "Тропою грома", и это были уже иные чувства - гражданина страны-победительницы и человека, вернувшегося в родные края", - сказал заслуженный артист.

Интерес к дирижёрскому искусству у него появился в 12 лет, когда в Государственной филармонии имени Муслима Магомаева он впервые услышал "Азербайджанское каприччио" великого Фикрета Амирова.

"После того как покинули родные места, жили в небольшой комнате, я учился в музыкальной школе играть на скрипке, в 15 лет поступил в Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли, был принят в группу альтов Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, прославленного дирижера Рауфа Абдуллаева, где и влюбился в эту профессию. Мой дирижерский дебют состоялся в 2007 году в Германии. Тогда я мечтал исполнить "Азербайджанское каприччио", что и было осуществлено в 2009 году, так же в Германии. И, естественно, что у меня была мечта исполнить это произведение в освобожденной Шуше - и это сбылось! Я не только вернулся домой, но и кульминация моего выступления - "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова прозвучало в Шуше в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли. Представляете, какая связь, как в сказке! И когда исполнял это произведение на Джыдыр дюзю, вся жизнь пронеслась перед глазами и я чувствовал себя неимоверно счастливым! Я выступал на многих сценах мира, играл с именитыми оркестрами, исполняя произведения мировых и национальных классиков, и всегда осознавал, что я не просто представляю Азербайджан, но еще и родом из Карабаха, из города Шуша, что накладывало еще большую ответственность. И никогда я так не волновался, как перед выступлением на фестивале "Харыбюльбюль" на Джыдыр дюзю. Незабываемые впечатления!" - сказал музыкант.

Он отметил, что его мечта - впервые провести в родном городе международный конкурс имени известного дирижера и композитора, Маэстро Ниязи.

"Сегодня в Шуше реализуются большие проекты по восстановлению исторического облика города и реставрации исторических, религиозных и архитектурных памятников, были проведены музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" и Дни поэзии Вагифа. Шуша стремительно возрождается! В Азербайджане проводится множество республиканских и международных конкурсов вокалистов и музыкантов, но дирижерского еще не было. Маэстро Ниязи - дирижер мирового уровня, выступал на многих престижных фестивалях мира, его произведения исполнялись именитыми коллективами. И проведение фестиваля имени Ниязи в Шуше с участием молодых талантов и именитых музыкантов может стать значимым событием не только в культурной жизни страны, но и заявить о себе на весь мир, стать замечательным средством пропаганды национального, классического и дирижерского искусства Азербайджана", - отметил Фуад Ибрагимов.