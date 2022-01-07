В Баку покажут один из самых ожидаемых турецких фильмов

Один из самых ожидаемых турецких фильмов - "Перекресток: хорошо, что ты есть, Эрен" (Kesisme: İyi Ki Varsın Eren) теперь демонстрируется на экранах кинотеатров Park Cinema, сообщили Day.Az в Park Cinema.

Фильм рассказывает историю 15-летнего подростка Эрена Бюльбюля и офицера Ферхата Гедика, которые погибли от рук террористов.

Главные роли в фильме исполнили известные турецкие актеры Исмаил Хаджиоглу, Рахман Бешель, Ахмет Эрен Ташделен, Алайча Озтюрк, Гюльчин Кюльтюр Шахин и другие.

Режиссер картины - Озер Фейзиоглу.

Прокат фильма в Турции начался первого января 2022 года, и за неделю его посмотрело более 200 тысяч человек.

Отметим, что единственной сетью кинотеатров в Азербайджане, демонстрирующей этот фильм, является Park Cinema. Картину можно посмотреть в одном из пяти кинотеатров сети - Park Cinema Flame Towers, Park Cinema Park Bulvar, Park Cinema Metropark, Park Cinema Zagulba Mall и Park Cinema Şahdağ.