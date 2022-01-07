В Санкт-Петербурге покажут балет Фикрета Амирова

К 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова на Новой сцене Мариинского театра (Мариинский-2) в Санкт-Петербурге состоятся показы балета композитора "Тысяча и одна ночь", сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Показы пройдут 18, 22 и 23 января в представлении труппы Приморской сцены Мариинского театра. Дирижировать спектаклями будет заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Балет "Тысяча и одна ночь" поставлен главным балетмейстером труппы Приморской сцены, заслуженным деятелем искусств России, нашим соотечественником Эльдаром Алиевым.

Напомним, что премьера новой постановки балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова прошла с огромным успехом в августе 2020 года. Именно премьерой балета Фикрета Амирова открылся V Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" (художественный руководитель фестиваля, директор Мариинского театра, всемирно известный дирижер Валерий Гергиев).