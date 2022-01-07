Подготавливаются паспорта памятников в Карабахе

В 2021 году в Азербайджане были утверждены паспорта 110 историко-культурных памятников и охранные зоны 72 памятников.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в данных Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана по итогам деятельности в 2021 году.

Согласно информации, с целью комплексной организации работы по охране культурного наследия были продолжены работы по паспортизации памятников и определению охранных зон.

В настоящее время ведется работа по подготовке паспортов еще 155 памятников, а также по 108 проектам, касающимся охранных зон памятников. 42 памятника, паспорта которых находятся в процессе подготовки, и 10 памятников, в связи с которыми идет работа по подготовке охранной зоны, находятся на освобожденных от оккупации территориях.