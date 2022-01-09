В Гяндже прощаются с заслуженным артистом Новрузом Гарталом

В святилище "Имамзаде" в Гяндже началась церемония прощания с заслуженным артистом Азербайджана Новрузом Гарталом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в церемонии прощания с артистом принимают участие члены семьи, коллеги, представители исполнительной власти города, сотрудники Регионального управления культуры Гянджи, коллектив Гянджинского государственного драматического театра и городская общественность.

После церемонии прощания заслуженный артист будет похоронен на кладбище святилища "Имамзаде" в Гяндже.

Новруз Гартал скончался вчера вечером после продолжительной болезни.