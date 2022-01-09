Блестящий показ оперы «Паяцы» в Театре оперы и балета

8 января в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета прошел показ оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло, в котором принял участие художественный руководитель и ведущий солист Государственного академического театра оперы и балета Таджикистана, заслуженный артист Таджикистана Сайфулло Юсупов (партия Тонио).

Спектакль прошел при аншлаге, собрав меломанов, истинных любителей этого спектакля - шедевра мирового оперного искусства, иностранных гостей, представителей дипломатических корпусов и бомонд столицы. В этот день в зале было много представителей творческой интеллигенции и журналистов.

Яркая игра артистов, красивые, изысканные декорации и костюмы, великолепная музыка Руджеро Леонковалло в исполнении оркестра представляли спектакль зрелищным и интересным. Блестяще и безупречно исполнили свои партии народный артист Азербайджана Самир Джафаров (партия Канио), заслуженный артист Таджикистана Сайфулло Юсупов (партия Тонио), заслуженные артисты Азербайджана Афаг Аббасова (партия Недды), Джахангир Гурбанов (партия Сильвио), Алиахмед Ибрагимов (партия Арлекина) и Турал Агасиев (партия Крестьянина).

Исполнение арий оперы солистами каждый раз взрывало зал продолжительными аплодисментами и возгласами "браво". По окончании оперы бурные овации зрителей долго не отпускали солистов со сцены.

После спектакля Сайфуло Юсупов поделился впечатлениями, сказав следующее: "Сегодня мы провели прекрасный спектакль. Ваш театр один из лучших, в которых мне приходилось петь. Оркестр под руководством маэстро Ялчина Адигезалова, артисты хора, исполнители главных партий с профессиональной стороны все были на высоте. Особенно на меня произвели впечатление прекрасные голоса и исполнение своих партий Недды Афаг Аббасовой, Канио Самира Джафарова и Сильвио Джахангира Гурбанова. Уезжаю с самым наилучшим мнением о Вашем театре и красивом городе с надеждой еще раз приехать и выступить у вас".