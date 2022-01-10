Воспоминания французского режиссера об армянской агрессии против Азербайджана

В Баку побывал 62-летний известный французский кинодокументалист Максим Мардухаев. Его отец, 87-летний Иосиф Мардухаев - из Баку, он горский еврей, на протяжении многих лет живет в Москве. Мать, 89-летняя Ольга Алексеева-Станиславская - родилась в Париже, жила в Москве, в 1973 году вернулась во Францию. Максим Мардухаев по материнской линии праправнук великого русского писателя Льва Толстого, правнук выдающегося театрального режиссера Константина Станиславского и актрисы Марии Лилиной.

Максим Мардухаев стал гостем АМИ Trend и поделился интересными воспоминаниями, передает Day.Az.

"Я очень рад, что приехал в Баку, по которому очень скучал. Посетил кладбище, почтил память предков - дедушки и бабушки. И я счастлив, что после многолетней оккупации Азербайджан освободил свои земли, наконец-то справедливость восторжествовала. Азербайджан вернул свои земли и теперь наступает мирная жизнь", - начал беседу гость из Франции.

Максим Мардухаев - создатель продюсерской "Компании имени Станиславского" и кинокомпании Orient Express Films. Автор (режиссер, сценарист, продюсер) около 60 документальных и 30 короткометражных художественных фильмов, снятых в Азербайджане, России, странах Африки, на Кубе и в других странах, часто бывал в горячих точках. Является первым зарубежным режиссером, который запечатлел кадры начала армянской оккупации Карабаха.

"В конце 80-х начали происходить страшные события в Азербайджане - в Карабахе бесчинствовали армянские банды и сепаратисты, что переросло в открытую агрессию. В то время в Карабахе не было ни одного иностранного журналиста, а на французских телеканалах показывали одну картину - общие планы гор со звуками выстрелов, и предоставлялась недостоверная информация. Хотя я и родился в Москве, и с 13 лет вместе с матерью и младшим братом переехал в Париж, я всегда считал Азербайджан для себя родным. Еще до переезда во Францию каждое лето проводил на родине отца - в Баку, у любимой бабушки. Воочию видел то, какой азербайджанский народ добродушный и гостеприимный, как все жили в мире и согласии, вместе отмечали праздники и помогали друг другу в тяжелые дни, и не было разницы какой ты национальности или вероисповедания. Поэтому я не верил, когда азербайджанцев представляли в негативном свете. Я решил поехать в Азербайджан, чтобы рассказать затем правду о происходящих событиях. Я стал первым зарубежным журналистом, снявшим кадры, запечатлевшие начало армянской агрессии. В 88-89 годах я был в Шуше, Ханкенди и в других местах в Карабахе, своими глазами видел и запечатлевал на пленку происходившие в жизни азербайджанского народа трагические события. Я отснял 12-часовой материал и решил вернуться в Париж. Тогда до Франции можно было добраться только через Москву".

Это было советское время, и чтобы отснятый материал не конфисковали, все кассеты Максим Мардухаев спрятал в рукаве куртки. Однако, когда он собирался сесть в самолет, летевший из Москвы в Париж, его задержали. И здесь произошла интересная история.

"У меня была зимняя дутая куртка, и в ее рукавах не были видны небольшие пластмассовые кассеты, а рамочный металлодетектор их не фиксировал. Однако, не знаю почему, меня задержали, и сотрудники службы безопасности аэропорта повели меня на личный досмотр. В комнате, куда меня привели, находился человек, которого задержали с большими железными коробками, где находились киноленты - он направлялся на фестиваль во Францию. Его уже досмотрели, он собирался выйти и сесть в самолет. Когда я зашел в комнату и стал осторожно снимать куртку, чтобы повесить на вешалку, неожиданно из рукава выпала одна кассета. Сотрудники службы безопасности заметили это и пришлось все кассеты выложить на стол. Они стали спрашивать, что это за материал, который я решил тайком вывезти из СССР?! Я ответил, что являюсь гражданином Франции и журналистом, и они не имеют права проводить дознание без представителя посольства. И когда сотрудники службы безопасности вышли из комнаты, чтобы принять решение по моему вопросу, я познакомился с тем находившимся в комнате человеком - он оказался армянином. Я попросил его спрятать мои кассеты в этих железных коробках, сказав, что этот крайне важный материал очень ждут в Париже, и назвал адрес, по которому нужно доставить кассеты. Естественно, я не сказал, что материал отснят в Карабахе, и представился ему французским журналистом. Тот человек согласился и кассеты быстро перекочевали в железные коробки. Он вышел из комнаты и отправился на посадку. Самолет вылетел в Париж. Представьте удивление сотрудников службы безопасности, когда они вернулись и увидели, что кассет больше нет! Им пришлось меня отпустить, и следующим рейсом я вылетел в Париж".

В Париже Максим Мардухаев отправился с отснятым материалом на один из известных французских общественных телеканалов.

"Собрался весь руководящий состав телеканала, вплоть до генерального директора. Первые реальные кадры с Карабахской войны! Просмотрев материал, они стали переглядываться, и по их реакции я понял: они явно недовольны. Они удалились на совещание и, вернувшись через десять минут, сказали, что я осветил события только с одной стороны, мол, это азербайджанская пропаганда, и отказались показать материал в эфире. "Какая пропаганда? Я же французский журналист! Я профессионально и честно снял происходящие события!" - сказал я. Как выяснилось, в информационном отделе телеканала было два армянина, которые и заблокировали этот материал. Тогда я решил обратиться к менее известному, частному телеканалу, который, на мое удивление, сразу же согласился выкупить у меня все пленки. Более того, они сразу же предложили подписать хороший контракт с поминутной оплатой 12-часового материала. Я был счастлив, что правда о событиях в Карабахе станет достоянием общественности Франции и всей Европы. Ежедневно связывался с телекомпанией и мне обещали, что обязательно позовут меня на монтаж в качестве режиссера. Каково же было мое удивление, когда через некоторое время мне сообщили, что мой сенсационный фильм готов и выйдет в эфир. "Как готов? Я же не принимал участия в монтаже. Как вы могли монтировать без меня?!" - сокрушался я. И представьте себе, что дали в эфир только 3 минуты из 12-часового материала, и только нейтральные планы, а следом сразу же показали часовой репортаж, подготовленный армянской стороной! Я был в гневе - это был подлый обман!!! Я тогда был молод и не мог подумать, что такое возможно! Как оказалось, они решили выкупить материал и затем уничтожить его, чтобы правда о событиях в Карабахе не стала достоянием мировой общественности. Я не находил себе места, был разъярен - все мои труды, когда рискуя жизнью, я старался донести до мира правду о событиях в Карабахе, бесчинствах, творимых армянскими агрессорами, страданиях азербайджанского народа фактически пропали. Но я ничего не мог сделать, так как по контракту этот материал уже принадлежал французской телекомпании, в которой, как я выяснил, тоже работали армяне. Я долго не мог найти себе места, и решил вновь вернуться в Азербайджан и отснять новый материал. Но до этого опубликовал снимки и материал в сентябрьском номере французского журнала Actuel".

После этого Максим Мардухаев неоднократно бывал в Азербайджане, снял фильмы о нашей стране. Среди них "Красная Слобода" - о еврейской общине в Азербайджане, "Бакинская опера - копия Ла Скалы" - об азербайджанском искусстве, "20 Января" - о борьбе азербайджанского народа за независимость, фильмы об азербайджанских беженцах, ставших жертвами армянской агрессии - "В конце пути" и "Незабываемый очаг" (другое название - "Карабах, я не покидаю тебя").

"Я собираюсь завершить трилогию фильмом "Возвращение", который станет продолжением картин "В конце пути" и "Незабываемый очаг", но необходима серьёзная поддержка. Первый фильм - "В конце пути", снятый в 2001 году, повествует о целом городке карабахских беженцев, живших тогда на конечных участках железнодорожных путей, в заброшенных жестяных товарных вагонах и сараях в Имишли. Около 20 000 мужчин, женщин, детей и стариков нашли здесь свое прибежище. Чтобы снять фильм, я в течение месяца жил в этом вагонном городке. Красной линией в фильме проходят кадры с детьми из этих семей. Я ел вместе с ними, играл, радовался и горевал, я решил не просто запечатлеть их на камеру, а стать одним из них. Они настолько привыкли видеть меня рядом, что думали, что я навсегда останусь с ними. И наше расставание было очень трогательным, когда дети, обняв меня, плакали и говорили - "Дядя Максим, не уезжай". И я не мог сдержать слез. Главное, они никогда не теряли своей гордости и достоинства, и всегда верили в лучшее будущее, возвращение в родные края.

Пятнадцать лет спустя, в 2016 году, я снял второй фильм - "Незабываемый очаг", который повествует о героях предыдущего фильма, но уже подросших, создавших свои семьи, живущих в различных частях страны в благоустроенных домах и квартирах, работающих по профессии. А как они меня встречали, вспоминали прошедшие дни, делились своими успехами! Эти фильмы показали, что вне зависимости от того, как обустроились люди спустя много лет, они все равно хотят вернуться на родные земли. И третий фильм - "Возвращение" станет венцом трилогии, когда мы покажем, как герои фильмов возвращаются в родные края, заново отстраивают разрушенные дома, наслаждаются воплощением своей мечты, трудятся во благо развития общества и желают мирного неба своим детям и внукам. Я хочу показать светлый и возрождающийся Карабах! И что меня больше всего потрясло - ведь молодое поколение не видело Карабах, но с какой любовью и героизмом оно сражалось во имя освобождения родных земель. И когда будет реализован этот проект, хочу представить фильм и во Франции, и в других странах Европы в рамках единой трилогии".

Эти фильмы и другие материалы об Азербайджане были представлены во Франции, от Максима Мардухаева отвернулись знакомые армянской национальности, проживающие в этой стране, он подвергался давлению и угрозам.

"Но меня никогда и ничто не могло испугать во имя справедливости и правды! Хотелось бы подчеркнуть, что я никогда не был против армянского народа, а только против тех, кто сеял все эти годы семена раздора и нечестие, кто творил злобу и агрессию, приводившие к людским страданиям. Зачем? Ведь можно жить всем вместе как мирным и добрым соседям, приходить друг другу на помощь, а не враждовать. Человеческий век короток и только добрые деяния являются истинными ценностями! До Карабахской войны во Франции даже не знали, где находится Азербайджан. Естественно, что негативное мнение об Азербайджане складывалось посредством не соответствующей правде информации, распространяемой СМИ, телеканалами, и естественно, усилиями сильной армянской диаспоры. И это несмотря на то, что Азербайджан делал большую работу во Франции в культурной, образовательной и гуманитарной сферах. Никто во Франции не знал про Ходжалинский геноцид, про оккупацию азербайджанских земель, а те, кто сочувствовал Азербайджану и знал правду, предпочитали отмалчиваться. Но проводимая за последние годы деятельность, в том числе Ассоциацией диалога Франция - Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan), секретарем которой я являюсь, государственными структурами Азербайджана, и, бесспорно, вторая 44-дневная Карабахская война и последующие события приводят к изменениям в общественном сознании. Об этом свидетельствуют личные беседы с интеллигенцией, мнения простых граждан, которые посещают мероприятия, посвященные Азербайджану, во Франции. Я очень люблю Азербайджан и даже иногда считаю себя большим азербайджанцем, чем сами азербайджанцы!"