В Баку пройдет выставка "Акварельные впечатления"

Завершены прием и отбор произведений на выставку - продажу акварельных работ Akvarel təəssüratlari ("Акварельные впечатления"), сообщили Trend организаторы арт-проекта, передает Day.Az.

Выставка откроется в Центре искусств "Хатаи" 23 января. Ее цель - развитие и пропаганда акварельного искусства, а также поддержка художников, работающих в данном направлении.

Выставка посвящена 10-летию со дня основания Международного общества акварелистов (IWS Globe International Watercolor Society).

Мероприятие состоится при организации министерства культуры Азербайджана, парламентского комитета по культуре, Союза художников, Азербайджанской государственной картинной галереи, представительства Международного общества акварелистов - IWS Azerbaijan в Баку и Галереи акварельных работ "Хатаи" при одноименном Центре искусств.

Для участия в выставке более 150 художников представили около 400 работ.

Отметим, что будет подготовлен электронный каталог экспозиции, а ее участники будут награждены памятными подарками и сертификатами.

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