Продолжаются мастер-классы программы "Little YARAT"

Мастер-классы программы "Little YARAT", организованные Пространством современного искусства YARAT для детей, пройдут 15 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мастер-класс с участием Анара Шамси "Если бы я был художником" пройдет в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков.

Отметим, что мастер-класс с участием Гюнель Равиловой, который пройдет 22 января, будет посвящен теме "Город грез". Напомним, что регистрация ведётся со вторника по воскресенье, с 12:00 до 20:00.