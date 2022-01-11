https://news.day.az/culture/1425515.html Продолжаются мастер-классы программы "Little YARAT"
Продолжаются мастер-классы программы "Little YARAT"
Мастер-классы программы "Little YARAT", организованные Пространством современного искусства YARAT для детей, пройдут 15 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мастер-класс с участием Анара Шамси "Если бы я был художником" пройдет в Музее живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков.
Отметим, что мастер-класс с участием Гюнель Равиловой, который пройдет 22 января, будет посвящен теме "Город грез". Напомним, что регистрация ведётся со вторника по воскресенье, с 12:00 до 20:00.
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