В Музее ковра рассказали как хранят экспонаты

В Азербайджанском национальном музее ковра прошла лекция на тему "Как сохраняется музейная коллекция?" ("Muzeyin kolleksiyaları necə qorunur?"), сообщили Day.Az в музее.

Лекцию провела заместитель директора по охране и учету музейных экспонатов, главный хранитель музея, доктор философии по искусствоведению Мира Мамедханова.

В ходе лекции Мамедханова подробно проинформировала участников мероприятия о том, как в коллекции музея хранятся ковры, предметы из металла, ткани, фарфора, стекла, бумаги, ювелирные изделия, образцы одежды.

Главный хранитель фонда музея, имеющий более чем 30-летний опыт работы в данной сфере, отметила важность правильной организации охраны коллекций.