Произведения азербайджанских художников в память о жертвах трагедии 20 Января

Государственная картинная галерея представила виртуальную выставку, приуроченную к 32-й годовщине трагедии 20 Января, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выставка представлена на странице Государственной картинной галереи в социальной сети. В экспозицию вошли произведения из коллекции галереи.

Авторы представленных работ - Назим Рахманов, Рафаэль Мурадов, Фаиг Ахмедов, Эйюб Гусейнов, Намиг Зейналов, Бейим Гаджизаде, Эльдар Бабазаде, Рашид Гейдарзаде, Назим Рахманов и другие.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество.

20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь.

В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.