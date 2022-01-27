В Баку состоялась церемония награждения премии "Современный аудиовизуальный взгляд"

В Cinema Plus Gənclik Mall прошла церемония награждения премии Müasir Audiovizual Baxış (Современный аудиовизуальный взгляд), учрежденной кино-радио каналом Cinema Radio при поддержке министерства культуры Азербайджана и AVTO FM 107.7 FM, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премия вручалась в третий раз.

Ведущий мероприятия, радиоведущий и актер Эмин Насирли рассказал о деятельности Cinema Radio, которое было создано в июле 2019 года при организационной поддержке министерства культуры Азербайджана и радио Avto FM компании AzerNewMedia. Cinema Radio представляет вниманию аудитории последние новинки зарубежного и местного кинорынка, с гостями проекта проводятся обсуждения событий кинонедели.

Выступившие руководитель отдела аудиовизуального и интерактивного медиа министерства культуры Руфат Алиев, руководитель PMG Group Джавид Нематзаде, директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказали о развитии аудиовизуального искусства в стране. Руководитель Cinema Radio и исполнительный директор AzerNewMedia Кямран Гасымов и радиоведущая RJ Yaqut (Ягут Гёзалова) наградили лауреата премии за 2021 год актера, сценариста и телеведущего Азера Айдемира. Заслуженный артист Азербайджана Хайям Мустафазаде исполнил саундтреки из фильмов "Низами" и "Страна огней".