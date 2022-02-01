Интеграция тюркских народов служит интересам всего региона

В начале января в Баку прошла презентация исторического романа "Звезды на ладонях" азербайджанского историка и лингвиста Азера Зиядлы. Произведение, уже создавшее ажиотаж в литературных и научных кругах, увлекательно рассказывает о возникновении государства Атропатена. На вопросы журналистов о том, почему исследования в этой области вылились в художественное произведение, а не научный труд, историк отвечает, что научных работ об этом написано много, но никто их не читал. А художественное произведение предназначено для широкого читателя, которому интересна история своей страны, региона и тюркского мира в целом.

У историка большие литературные планы, в том числе написание повести о Бильге-кагане (каган Восточно-тюркского каганата, правивший с 716 по 734 годы), причем, на старотюркском языке, то есть языке, на котором написан эпос "Китаб-и Деде Горгуд". Азер Зиядлы, вообще, является обладателем широких познаний в области истории тюркского мира, которая сегодня все больше занимает исследователей и читателей в Азербайджане и других странах тюркоязычного пространства. Идея тюркского единства витает в воздухе и будоражит умы, порой по причине недостатка информации, искажаясь, а порой и пугая соседей. Так, в последнее время недруги Азербайджана и Турции запустили в оборот миф об угрозе, якобы исходящей от гипотетического "Великого Турана". Не ошибемся, если скажем, что мало кто в реальности имеет представление о том, что стоит за этим понятием, имеет ли оно историческую основу или придумано политиками. Сегодня, когда у тюркских народов растет искренний интерес к своим корням, ответы на эти вопросы востребованы. И лучше специалистов на них никто не ответит.

Что такое "Великий Туран" в современную эпоху, чего в нем больше - практического смысла, или философии и почему соседям не стоит его бояться? - спросили мы у историка Азера Зиядлы.

Интеграция, которая служит развитию стран и народов, не может стать угрозой для соседних государств. Интеграция тюркских стран - это проект, который служит развитию всего региона. В том числе и нетюркских стран и народов, сказал историк.

Термин "Великий Туран", думаю, выдуман современными политологами или полит-пропагандистами в последнее время. В истории известен термин Туран. И известен он давно, еще со времен сасанидов, когда создавалась и кодифицировалась религиозная догма, известная сегодня под названием "Авеста". Вспомним историю: сасаниды пришли к власти, свергнув парфянскую династию Аршакидов, а парфяне были кочевниками. Новоявленной династии нужно было консолидировать ираноязычных земледельцев против парфян-кочевников. И вот, появилась религиозная догма "добрые земледельцы иранцы против злых кочевников туранцев". "Авеста" пополнилась мифологией, где верные Ахура Мазде земледельцы воюют против кочевников, последователей Ангра Маню. Позже, когда ислам воцарился на востоке, зороастрийские догмы превратились в сказки. Эти сказки и легли в основу эпоса "Шахнаме" Фердоуси, созданного по заказу тюркского правителя Махмуда Газневи, но теперь не в качестве религиозной догмы, а героического сказания. Надо сказать, что в те времена понятия "Иран" и "Туран" являлись не названиями реальных стран, а скорее, обозначением народов: иранцев и тюрков. Это об истории термина "Туран".

Позже, уже в конце 19-го и в начале 20-го веков эти термины подняли из глубины веков, политизировали. В 1935 году появилось государство под названием Иран, и правители этой страны из новоявленной династии Пехлеви строили свою идеологию на персидском шовинизме, отрицании истории и прав тюрков, проживающих на территории этой страны. Такая же ситуация была в Российской империи и позже в СССР. В этих странах одно упоминание слова Туран вызывало и продолжает вызывать у политических элит раздражение. В этих странах же придумали страшилку под названием "пантюркизм" и преследовали интеллигенцию. И это не случайно, ибо немалая часть населения этих стран - тюрки, и любое объединение тюрков, будь это политическое или просто даже культурное, видится правящим элитам вызовом. А сейчас, в современном мире, хоть эпоха колониального империализма и осталась в прошлом, все еще находятся политические деятели, которые думают категориями тех времен. Для них все еще существуют империи, которым якобы угрожают злые тюрки.

Для нас же, самих тюрков, это имеет практическое значение. Это вопрос не только выживания во все более локализирующемся мире, но и дальнейшего развития. Ведь совместно легче решать многие вопросы современности, от экономических до культурных.

Что касается мнимой угрозы... Знаете, времена империй прошли. Сегодня, в век технологий и глобализации, перед народами и странами стоят другие задачи. Например, наличие общего рынка, который может дать толчок развитию экономики. Или объединение усилий в реализации технологических, индустриальных проектов, в развитии общей культуры. Мы часто забываем, что культура является тоже частью экономики. И общетюркскую культуру никто кроме нас развивать не будет. Например, мы все знаем историю и культуру Древнего Рима, эпосы про короля Артура, про викингов и т.д. А ведь у нас у самих есть эпосы, которые ничем не уступают, культурные достижения, которые достойны дальнейшего развития. Ведь развитая культура может принести не меньшие доходы чем технологии или индустрия.

Такое развитие может пугать только недоброжелателей.

Интеграция тюркских стран - это исторический процесс, который родился не по прихоти, а по необходимости. Новая эпоха имеет свои задачи, свои вызовы. Есть экономические, есть технологические, есть культурные вызовы современности. То или иное политическое событие в наших странах, возможно, сможет замедлить или ускорить процесс, но остановить вряд ли. Географию не изменишь.

Скажу так - любая интеграция, которая служит развитию стран и народов, априори не может быть угрозой для соседних государств. Интеграция тюркских стран - это проект, который служит развитию всего региона. В том числе и нетюркских стран и народов.

Возьмем, к примеру, мифическую "великую Армению", которую армяне располагают на территориях уже существующих стран. Этот проект изначально был обречен, а сейчас, после победы Азербайджана в Отечественной войне, является химерой, которая никогда не сможет стать реальностью. Обречен был проект изначально потому, что он никогда не целился на развитие ни самой страны, ни региона, где она должна была находиться. Это отголосок колониальной эпохи, которая осталась в прошлом. Сегодня перед миром стоят совсем другие задачи.

Лейла Таривердиева