Эльдар Гасымов раскрыл секрет победы Надира Рустамли в Səs Azərbaycan

На телеканале ITV состоялся финал проекта Səs Azərbaycan для взрослых исполнителей (азербайджанская лицензионная адаптация всемирно известного проекта The Voice), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал вышли: Надир Рустамли (команда победителя "Евровидения" Эльдара Гасымова), Лейла Иззятова (команда певца, композитора и телеведущего Мурада Арифа), Эмиль Тагиев (команда народной артистки Бриллиант Дадашевой) и Хидаят Алиев (команда народной артистки Тунзали Агаевой).

Ведущий проекта - Азер Сулейманлы.

В заключительный день конкурса финалисты представили сольные номера и выступления со своими наставниками.

Победителем проекта по результатам голосования телезрителей стал Надир Рустамли. Он получил кубок победителя и сертификат на 25 тысяч манатов. На втором месте - Эмиль Тагиев, на третьем - Лейла Иззятова, на четвертом - Хидаят Алиев.

Наставник Надира Рустамли на проекте Эльдар Гасымов поделился с Trend Life секретом победы своего подопечного.

"Səs Azərbaycan - невероятный конкурс, это революция в азербайджанском музыкальном бизнесе. Таких проектов должно быть как можно больше для нашего общества и артистов жанра современной музыки. Это очень важно для творческой самореализации. Секрет успеха заключается в трудолюбии и работе над повышением своего уровня. Нужно каждый раз доказывать самому себе, что ты можешь больше и лучше, всегда быть на одной волне со зрителями. Победа всегда достается тяжелым и кропотливым трудом, но, самое главное, это стремление Надира к поставленной цели, стремление быть лучшим. И еще Надира [на конкурсе] отличал особый магнетизм, который притягивал зрителей. Все эти факторы и привели его к победе на таком престижном конкурсе", - сказал Эльдар Гасымов.

По его словам, Надир Рустамли был бы достоин представлять Азербайджан в этом году на международном песенном конкурсе "Евровидение".

"Он достоин этого на все 100 процентов! Бесспорно, для успеха необходимы командная работа, правильный подбор композиции для исполнителя, как это было на конкурсе Səs Azərbaycan. Надо не "вписывать" артиста в какие-то предлагаемые обстоятельства, а "делать" все под него. Вот тогда мы можем добиться очередного шикарного результата", - добавил Эльдар Гасымов.

Надир Рустамли является выпускником Азербайджанского университета туризма и менеджмента, но при этом связал свою жизнь с музыкой и имеет частный бизнес. Он представлял Азербайджан на международном студенческом песенном конкурсе Youthvision в 2019 году.

Отметим, что это второй сезон азербайджанской адаптации The Voice - первый завершился в начале 2016 года на телеканале AzTV (победительница - Эмилия Ягубова, наставник - народный артист Мубариз Тагиев).