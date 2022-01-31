Шаин Новрасли будет сотрудничать с японским лейблом Eight Islands Records

Впервые японский лейбл Eight Islands Records, который входит в крупнейший концерн Disk Union, выпустит компакт-диск и виниловую пластинку азербайджанского пианиста и композитора, лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Шаина Новрасли, сообщили Day.Az в пресс-службе музыканта.

Выпуск диска и пластинки намечен на 23 марта 2022 года, после чего будет осуществлена их продажа по всему миру. В связи с этим будет также организован тур музыканта по городам Японии.

Шаин Новрасли родился 10 февраля 1977 года в Баку. Выпускник средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля и Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Первый его большой концерт состоялся уже в 11 лет в Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, где сыграл с Государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли. С 20 лет выступал с концертами в странах Европы и Азии, США, России, Турции с разными проектами - трио, соло, квартет, неоднократный участник международных фестивалей.

В творчестве синтезирует традиции Запада и Востока. Джазовые композиции основаны на азербайджанском джаз-мугаме, европейской классической музыки, состоят из элементов полифонии, блюза и фольклорной музыки. Автор около десяти альбомов, один из которых Emanation был внесен в список лучших джазовых альбомов мира 2017 года.