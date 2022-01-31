https://news.day.az/culture/1431445.html Завершились съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору - ФОТО
Завершились съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору - ФОТО
Завершены съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору "Дети войны" (новое название "Большой красный дом"). Съемки велись в Баку и Гяндже.
Как сообщили Day.Az в киностудии "Азербайджанфильм", сейчас идет монтаж фильма.
В художественно-документальном фильме рассказывается о жизни детей, подвергшихся физическим и психологическим травмам в 2021 году в результате террористических актов в Армении накануне Второй Карабахской войны.
Фильм производства киностудии "Азербайджанфильм" снимается по заказу Министерства культуры.
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