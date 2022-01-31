Завершились съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору

Завершены съемки фильма о детях, подвергшихся армянскому террору "Дети войны" (новое название "Большой красный дом"). Съемки велись в Баку и Гяндже.

Как сообщили Day.Az в киностудии "Азербайджанфильм", сейчас идет монтаж фильма.

В художественно-документальном фильме рассказывается о жизни детей, подвергшихся физическим и психологическим травмам в 2021 году в результате террористических актов в Армении накануне Второй Карабахской войны.

Фильм производства киностудии "Азербайджанфильм" снимается по заказу Министерства культуры.