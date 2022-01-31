Искусственный интеллект показал всю красоту азербайджанских ковров

Развитие технологий в 21 веке полностью изменило то, как мы думаем и творим. Сейчас мы живем в цифровом мире, и поэтому мир искусства переживает собственные изменения. Произведения искусства появляются в виде цифровых симуляций реальности, а число цифровых выставок растет по всему миру. Нью-Йорк - это, безусловно, один из великих городов, где можно следовать последним тенденциям в мире искусства. Так, выставка азербайджанского художника Орхана Мамедова, основанная на искусственном интеллекте (ИИ) и невзаимозаменяемых токенах (NFT), - это последнее шоу, которое произвело фурор в культурной столице Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в репортаже Daily Sabah из Нью-Йорка.

Выставка "Возрождение эстетики", куратором которой является Лара Биннет, была организована компанией цифрового искусства Blackdove в одном из ведущих выставочных залов города Lume Studios NYC. В работах, представленных на выставке, Мамедов создает единство между наследием и современностью, сочетая азербайджанские ковры, которые являются символом культурного наследия Азербайджана и упоминаются в "Книге Деде Горгута" - самом известном среднеазиатском эпосе тюрков-огузов, начиная с восьмого века - с последним технологическим новшеством нашего времени, искусственным интеллектом. На выставке, куда были приглашены известные коллекционеры из Нью-Йорка и всего мира, представлены девять работ художника.

Эпические сказания Деде Горгута - это повествования о мифическом, доисламском и кочевом наследии народов огузского происхождения, которые сегодня составляют большинство населения Турции, Азербайджана и Туркменистана. Шелковые ковры Азербайджана, воспетые в 12 книгах Деде Горгута, славились с древних времен. Эти ковры, которые начали распространяться в Европе в 13 и 14 веках, были представлены на картинах известных художников того периода, таких как фламандский художник Ганс Мемлинг и Ян ван Эйк.

Мамедов, который в своих предыдущих работах ткал ковры и обрабатывал традиционные узоры с помощью ИИ, в "Возрождении эстетики" перенес азербайджанские ковры в современную эпоху. Когда заходишь на выставку, кажется, что ты на ковре-самолете. Дисплей очень особенный, поскольку это одна из первых успешных попыток слияния культурного наследия с машинными алгоритмами. Азербайджанские ковры действительно замечательны. Их орнамент - это своего рода визуальный язык, создающий естественный танец в цифровом мире. Энтузиасты культуры и искусственного интеллекта также смогли собрать NFT с выставки с помощью технологии Blackdove.

Следующие остановки: Лондон, Москва

"Возрождение эстетики" воплощает в жизнь новые ковры, расширяя рамки "живой" традиции, сочетая техники росписи данных, симуляцию нитей и цветовые данные. Мамедов создает диалог между быстро исчезающим культурным наследием и распространением цифровых культур. NFT также представляют решение для сохранения культурной памяти в этом шоу.

В эксклюзивном интервью Daily Sabah Мамедов рассказал об известных и неизвестных аспектах новой формы искусства, которую он представляет: "Мы называем этот вид искусства "новым медиаискусством". Это своего рода традиционное искусство, использующее уникальные технологии. Поле, над которым я работаю, это ИИ и в нем используются коды или алгоритмы. Работы, изображенные на моей последней выставке, были созданы ИИ с использованием 150 000 азербайджанских ковров. Они были проанализированы компьютером и были выявлены общие ценности. Затем я создал новые альтернативы на их основе. Своим шоу я хочу показать нашу культуру и ковры по всему миру. Следующие остановки для выставки - Лондон и Москва".

Углубляясь в "Возрождение эстетики"

Показывая первые ковры метавселенной, шоу направлено на то, чтобы перенести восточное наследие в цифровое царство. В своей работе Мамедов придает новое значение узорам, сливая их традиционную ассоциацию с машинными алгоритмами.

В этом радикально новом контексте происходит расширенный диалог не только между осязаемым прошлым и цифровым настоящим. Будучи многовременным узлом, соединяющим множество разных одновременных прошлых, "Возрождение эстетики" ставит под сомнение роль самой технологии как формы памяти. Сбор историй о традиционных ремеслах также лежит в основе многоуровневого проекта Мамедова с несколькими источниками, объединяющего рассказ историй и обработку данных и оставляющего открытым вопрос о границах между ними.