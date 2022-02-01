Поздравления из Москвы от Эмина Агаларова

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженные артисты России Григорий Лепс и Стас Михайлов 8 марта 2022 года выступят в Crocus City Hall в Москве с концертом под названием "Я нравлюсь женщинам", сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, передает Day.Az.

Концерт - большой праздник, ставший уже ежегодным, во время которого звезды исполнят свои самые лирические и глубокие песни. В творчестве EMINа, Григория Лепса и Стаса Михайлова, которые соберутся в этот вечер на сцене Crocus City Hall, особенно много песен о любви.

Артисты выступят с сольными программами и дуэтами, исполнят новые, но уже популярные композиции.

Программа "Я нравлюсь женщинам" станет замечательным подарком представительницам прекрасного пола в Международный женский день - 8 марта.