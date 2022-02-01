В Баку представят "Московское шоу световых кукол"

В концертном зале Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджийбели, 1 мая в 12:00 и 15:00, Театр Николая Зыкова представит "Московское шоу световых кукол", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Абсолютно оригинальное, инновационное, интерактивное представление световых кукол для всей семьи, без языкового барьера. Представление Театра Николая Зыкова, состоящее только из световых кукол размером от 1 до 8 метров, способно удивить самых требовательных зрителей любого возраста. Это яркая и незабываемая шоу программа световых кукол, потрясающая своими новыми креативными идеями. В непредсказуемом калейдоскопе очень разных световых миниатюр каждый найдёт что-то своё. Программа шоу составлена как продолжение путешествия в мир современного кукольного искусства, где каждая миниатюра - это новый неожиданный поворот, раскрывающий новые возможности этого уникального жанра. В этом представлении куклы рождаются прямо на глазах у изумлённой публики, а взрослые снова становятся детьми. Погрузившись на дно океана вместе с гигантским осьминогом, потеряв ощущение пространства и времени, они возвращают себе возможность искреннего удивления и неподдельного восторга. Уникальные представления Театра Николая Зыкова с неизменным успехом собирают полные залы по всему миру. Критика называет эти шоу "пробирающими до мурашек", а Николая Зыкова "одним из самых значимых кукольников мира".

Представления Театра Николая Зыкова были показаны более 4000 раз более чем в 50 странах мира, удостоены множества международных наград.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az