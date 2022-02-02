В Баку открылась выставка художников, посвященная Дню молодежи

Министерство культуры Азербайджана, Государственная художественная галерея и Дворец Гейдара Алиева представили выставку молодых художников, посвященную Дню молодежи - 2 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Экспозиция Axin (Течение) организована в рамках проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət (Культура, которая нас объединяет).

На открытии директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов отметил, что государством созданы все условия для развития и раскрытия потенциала молодежи, претворения идей в жизнь, в стране реализовываются различные проекты и программы. Молодежь Азербайджана отличается активной деятельностью во всех областях общественной жизни, играет важную роль в осуществлении социальных, гуманитарных, культурных, экономических и политических мероприятий. Наша молодежь постоянно играя роль локомотива в общественно-политической жизни страны, и участвуя в этих процессах своими знаниями и умениями, очень привязана родине, отличается высокими морально-нравственными качествами и патриотизмом.

Директор Государственной художественной галереи Галиб Гасымов отметил, что цель выставки - раскрытие талантов и способностей молодых художников, поддержка их участия в культурных проектах, стимулирование творческой деятельности, формирование художественно-эстетического вкуса.

Заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев рассказал о разнообразии представленных жанров и тем, которые отражают внутренний мир молодых художников, их видение окружающего мира и стремления, мечты и реальный мир.

В экспозицию представлено более сорока работ молодых художников, созданных в живописи, акварели и графике.