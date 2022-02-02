Азербайджанский актер в гостях у Ивана Урганта на Первом канале России

Азербайджанский актер, выпускник Московского театрального института имени Бориса Щукина Анар Халилов стал гостем очередного выпуска передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале (Россия), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Анар Халилов вместе с известным российским актером Юрием Чурсиным поделились с ведущим программы Иваном Ургантом впечатлениями о съемках в эпической саге "Этерна: Часть первая".

Азербайджанский актер рассказал об уроках фехтования в Театральном институте, которые впоследствии пригодились ему на съемках, о своем цирковом прошлом, умении делать сальто, эквилибристических навыках. Он также продемонстрировал свое умение балансировать в стойке на руках.

Халилов признался, что "Этерна: Часть первая" - второй кинопроект, в котором он занят вместе с актером Юрием Чурсиным, однако у них до сих пор не было совместного диалога в фильме.

Также актеры на программе в шуточной форме продемонстрировали свое умение красиво "умирать" на сцене.

Напомним, что в эпической саге "Этерна: Часть первая" Анар Халилов воплотил образ самовлюбленного и эгоистичного принца-изгнанника Альдо Ракана, предков которого Оллары в свое время свергли с трона Талига. Альдо живет в Агарисе (местном Ватикане) под крылом у Эсперадора (местного Папы Римского), собирает вокруг себя мятежных дворян и планирует переворот.

Анар Халилов родился 28 марта 1994 года в Баку. В 2017 году окончил Театральный институт имени Щукина в Москве. Снялся в известных российских сериалах "Березка", "Бархатный сезон" и других. Также Анар Халилов сыграл одну из ролей в фильме азербайджанского режиссера Ильгара Сафата İçəri Şəhər.