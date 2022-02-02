Звезды турецкого кино приглашают на премьеру в Баку

Турецкие звезды, исполнители главных ролей в киноленте "Анка" - Озан Акбаба, Угур Узунель, Энгин Хепилери и Атилла Шендиль в своем видеообращении пригласили бакинских зрителей на премьеру картины, которая состоится 3 февраля в кинотеатре Park Cinema Flame Towers, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Начало показа в 19:00.

Отметим, что за первую неделю проката в Турции данный фильм успел собрать множество положительных отзывов, полностью оправдав ожидания со стороны зрителей. Некоторые турецкие издания называют фильм "прорывом для турецкого кино", которое и так успело подарить несколько интересных и кассовых картин за последние несколько лет.

Фильм "Анка", напоминающий по своему сюжету "Форсаж", потребовал от съемочной группы и актерского состава не только большого терпения, но и риска.

"Во время работы над фильмом случались крайне опасные и рискованные ситуации. Особенно это касается съемок, проходивших на снегу. Но я уверен, что результат всех порадует", - признался Акбаба на премьере кинокартины в Турции.



Режиссер фильма - Сулейман Мерт Оздемир, продюсер - наш соотечественник Мушвиг Гулузаде. Помимо Акбаба, в фильме также снялись Угур Узунель, Дениз Ышин, Атилла Шендиль и Энгин Хепилери.

Билет на гала-премьеру фильма можно приобрести на сайтах parkcinema.az и iticket.az.