В США пройдет конкурс в честь видного азербайджанского композитора
Организаторы VII Международного музыкального конкурса Florida Keys, проводимого в США в честь видного азербайджанского композитора Джовдета Гаджиева, объявили о начале приема заявок, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По условиям проекта, музыканты в возрасте 5-35 лет должны представить организаторам конкурса запись своего исполнения. Победителей в различных номинациях определит жюри, в состав которого войдут известные исполнители и педагоги.
Организаторами конкурса являются руководитель Ассоциации азербайджано-американской культуры Тохфа Эминова и руководитель комитета по образованию и культуре при ассоциации Пярвин Мурадова.
Проживающая во Флориде Пярвин Мурадова - дочь выдающихся деятелей культуры Азербайджана, народных артистов - композитора Джовдета Гаджиева и прославленной танцовщицы и хореографа Амины Дильбази.
Цель проекта - выявление молодых талантов, поддержка в раскрытии их музыкальной индивидуальности, а также пропаганда богатой музыкальной культуры Азербайджана.
Гала-концерт конкурса запланирован на пятое апреля 2022 года и пройдет в Карнеги-холл в Нью-Йорке.
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