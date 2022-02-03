В Баку пройдет волшебное шоу "Парад иллюзионистов"

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова пройдет волшебное шоу для всей семьи "Парад иллюзионистов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Шоу будут представлено 27 февраля в 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00.

"Парад иллюзионистов" погрузит зрителей в удивительный мир. Чудеса будут происходить не только на сцене, но и в зрительном зале. Фокусы и иллюзионные номера будут показывать лучшие иллюзионисты страны.

"Сегодня людей трудно удивить каким-либо шоу. Но мы уверены, что у нас это получится. Подарите себе и близким вечер настоящего волшебства!", - говорится в сообщении организаторов шоу.

Посещение мероприятия возможно при наличии COVID-паспорта или сертификата иммунитета.

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az и в билетных кассах столицы. Цена - от 15 до 55 манат.

Телефон для справок: (051) 303-35-40.

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