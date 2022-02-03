https://news.day.az/culture/1432505.html В Азербайджане снимут фильм о Карабахской войне
В Азербайджане снимут фильм о Карабахской войне
Съемки фильма о Карабахской войне начнутся в Азербайджане в нынешнем году.
Об этом сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджана, передает Day.Az.
По данным ведомства, в настоящее время идет работа над сценарием картины.
"Съемки любого полнометражного художественного фильма требуют определенного времени. Если фильм основан на реальных событиях, то этот процесс становится более серьезным и ответственным. В настоящее время для сценария собирается и обрабатывается информация, сведения, связанные с войной. В течение этого года планируется написать сценарий, провести подготовку и начать съемки фильма о Карабахской войне", - сказали в минкультуры.
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