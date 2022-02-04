Первая художественная NFT выставка в Азербайджане

В Азербайджане состоялась первая художественная NFT выставка, организованная в Метавселенной под названием "Mind Projection".

Как сообщает Day.Az, отличие данного мероприятия от предыдущих виртуальных выставок в том что, автор Яхья Алиев собрал свои работы в трехмерном виртуальном мире, где посетители выставки могли в онлайн-режиме гулять по галерее, рассматривать работы, общаться между собой и взаимодействовать с цифровыми объектами через свои аватары.

Работы представленные на данной выставке были созданы основываясь на определенных моментах из жизни автора. Некоторые из них были созданы от воспоминаний во время борьбы с раком. Некоторые работы он видел во сне.

Посещение выставки свободное, в галерею можно перейти через линк: https://app.spatial.io/rooms/61d1ad229344f30001cf7163?share=4992102688313310283

Н. Гасымова