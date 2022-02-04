Звуки скрипки от "Detaşe" в Баку

В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт скрипичного ансамбля "Detaşe", приуроченный ко Дню молодежи Азербайджана, сообщили Day.Az в министерстве культуры.

Мероприятие проведено в рамках программы "Yeni gənclik", проводимой минкультуры.

Перед концертом профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народная артистка Захра Гулиева, являющаяся художественным руководителем ансамбля "Detaşe", рассказала о создании коллектива. Отличительной чертой ансамбля является его состав, в который входят только скрипачи. За долгие годы плодотворной деятельности коллектив завоевал признание и любовь поклонников музыкального искусства, каждый раз радуя их интересными проектами на различных концертных площадках страны.

На мероприятии было отмечено, что государство оказывает большое внимание и заботу о творческой молодежи.

Далее был представлен концерт. Солисты программы - Президентский стипендиат Зеррин Алиева, студент III курса БМА, лауреат международных конкурсов Осман Мустафазаде.

Музыканты выступили в сопровождении пианистки Сабины Мурадовой.

На вечере прозвучали сочинения азербайджанских и европейских композиторов, а также состоялась премьера вальса, написанного немецким композитором Иоахимом Йоховом специально для ансамбля "Detaşe".

Художественный руководитель коллектива Захра Гулиева порадовала зрителей своим выступлением. Она исполнила произведение "Сицилиана" австрийского композитора Марии Терезии фон Парадис.

Публика встретила концерт с большим интересом.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az