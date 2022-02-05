Анар Керимов ознакомился с учреждениями культуры в Шамкире

Министр культуры Азербайджана Анар Керимов ознакомился с учреждениями культуры в Шамкирском районе, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства, передает Day.Az.

Вначале министр посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Шамкир и возложил к нему цветы.

В ходе визита Анар Керимов посетил Центр культуры Шамкирского района и ознакомился с деятельностью учреждения. Он отметил важность создания при центре народных коллективов, театральных групп и дал в связи с этим соответствующие указания.

Министр также посетил Централизованную библиотечную систему (ЦБС) в городе Шамкир и был проинформирован о библиотечных отделах и книжных фондах. Анар Керимов дал поручения по улучшению технического оснащения ЦБС.

Кроме того, глава ведомства ознакомился с музейными экспонатами и книжным фондом Историко-краеведческого музея Шамкирского района. Анар Керимов был проинформирован о произведении архитектора, художника Фармана Гусейнова - настенной миниатюре Toy ("Свадьба"). Площадь настенной миниатюры составляет 73 квадратных метра. Главе ведомства также была предоставлена информация о 2500-летних колонных камнях, хранящихся в музее.

Посетив Детскую музыкальную школу района, министр ознакомился с состоянием здания учебного заведения, прослушал выступления хорового коллектива и школьников, обучающихся игре на таре. Было отмечено, что обучением 665 учеников занимаются 134 педагога. В музыкальной школе организовано обучение по таким специальностям, как фортепиано, скрипка, тар, кяманча, гармонь, нагара, кларнет, исполнение мугама, хоровое пение.

В Центре Гейдара Алиева в Шамкире Анар Керимов провел встречу с руководителями учреждений, подведомственных Шамкирскому региональному управлению культуры.