В Баку отметят день рождения Владимира Высоцкого

9 февраля Клуб авторской песни Баку откроет очередной сезон концертом, посвящённым дню рождения Владимира Высоцкого.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в РИКЦ, организаторы мероприятия, которое состоится в Центре русской культуры (РИКЦ), - Клуб авторской песни Баку и представительство Россотрудничества в Азербайджанской Республике, передает Day.Az.

Отметим, что проводить дни рождения атлантов авторской песни стало давней и доброй традицией в Клубе. Участники порадуют своего зрителя исполнением песен и стихов Владимира Семёновича, а также посвящений ему, написанных Б.Ш.Окуджавой, В.Долиной и др.