Сегодня день рождения выдающегося композитора Кара Караева

5 февраля 1918 года родился выдающийся азербайджанский композитор и педагог, народный артист СССР (1959), лауреат Сталинских премий (1946 и 1948 годы), Государственной премии Азербайджанской ССР (1965), Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, депутат Верховного Совета СССР, один из крупнейших деятелей азербайджанской культуры послевоенного времени Гара Гараев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Караев родился в семье известного врача-педиатра, знавшего и любившего народную музыку. Обучался игре на фортепиано в Бакинском музыкальном техникуме у Шароева (1930-1935), затем - в Бакинской консерватории по классам композиции у Леопольда Рудольфа и основам народной музыки - у Узеира Гаджибейли. К этому времени относятся первые композиторские опыты Караева, в которых заметно сильное влияние азербайджанского народного искусства.

В 1937 году во время учебы принял участие в фольклорной экспедиции Научно-исследовательского музыкального кабинета, где изучал и записывал песни ашугов и мугамы. Через год поступил в Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского, где совершенствовал мастерство у А. Н. Александрова (композиция) и С. Н. Василенко (инструментовка). Занятия были прерваны войной. В этот период возвратился в Баку и стал художественным руководителем Азербайджанской филармонии. Занятия в консерватории возобновились в 1943 году. В 1946 году окончил Московскую консерваторию (класс композиции Д. Д. Шостаковича). Дипломной работой стала "Вторая симфония", в которой ярко проявился индивидуальный талант композитора.

Еще в студенческие годы Гара Гараева увлекают произведения крупной формы. В это время были написаны кантата "Песня сердца" (1938 год), две симфонии (1944, 1946 года), совместно с Дж. Гаджиевым опера "Вэтэн" ("Родина", 1945 год). В золотой фонд музыкального искусства вошла симфоническая поэма "Лейли и Меджнун", написанная в 1947 году по мотивам поэмы великого азербайджанского гуманиста XII века Низами Гянджеви. "Лейли и Меджнун" - это музыкальный рассказ о прекрасной любви двух юных героев и их печальной судьбе.

Мировую славу принес Гараеву балет "Семь красавиц" (1952 год), также навеянный поэтическими образами Низами. Используя интонации и ритмы азербайджанского фольклора, автор рисует сцены из жизни народа, образы главных героев балета - Айши и Мензер.

Гараев пишет музыку и в других жанрах: два квартета, хоры, песни, романсы, сочинения для фортепьяно, скрипки. Значительную лепту композитор внес в музыку для театра и кино. Достаточно назвать такие сочинения, как "Дон Кихот", "Повесть о нефтяниках Каспия", "Вьетнам", "Оптимистическая трагедия", "Урок истории", "Двое из одного квартала", "Покорители моря" и др..

В балете "Тропою грома" (1958 год), написанном по одноименному роману П. Абрахамса, Гараев обратился к теме борьбы народов за свободу. За музыку балета "Тропою грома" в 1967 году Гараеву была присуждена одна из высших наград того времени - Ленинская премия.

Новый этап в творчестве Гараева ознаменовали 3-я симфония для камерного оркестра (1965 год), концерт для скрипки с оркестром (1967 год) и мюзикл "Неистовый гасконец" по мотивам пьесы Э. Ростана "Сирано де Бержерак".

Композиторскую деятельность Гараев совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Бакинской филармонии, преподавателем Бакинской консерватории (в 1949-1952 - ректор, с 1959 - профессор), членом Союза композиторов СССР и председателем его азербайджанского отделения. В 1959 году Гараев был избран в Азербайджанскую академию наук, и в том же году за выдающиеся заслуги ему было присвоено звание народного артиста СССР.

Автор трёх опер, трёх балетов и трёх симфоний, а также многочисленных произведений программной, камерной, инструментальной музыки, музыки к спектаклям и кинофильмам.

С 1946 года преподавал в Бакинской консерватории (в 1949-1952 годах - ректор, с 1959 - профессор). Среди учеников - его сын Фарадж, Ариф Мирзоев, Рауф Гаджиев, Ариф Меликов, Хаям Мирзазаде, Васиф Адигёзалов, Тофик Бакиханов, Владимир Шаинский, Октай Зульфугаров, Франгиз Ализаде, Мамед Кулиев, Севда Ибрагимова, Полад Бюльбюльоглу, Азер Дадашев.

В 1937 году стал членом Союза композиторов Азербайджанской ССР. С 1953 года - председатель, первый секретарь СК Азербайджанской ССР, с 1962 - секретарь правления Союза композиторов СССР. Член Союза кинематографистов СССР (с 1957).

Гара Гараев скончался 13 мая 1982 года в Москве. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.