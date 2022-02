В Баку покажут легендарный мюзикл "Призрак оперы"

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 24 апреля состоится показ легендарного мюзикла "Призрак оперы" по роману французского писателя, мастера детективов Гастона Леру на музыку американского композитора Мори Йестона с участием звезд Петербургской оперетты. Постановка организована 33 Event, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Начало - в 19:00.

Этот спектакль о жизни, любви и смерти Эрика, фантома, призрака театра "Парижская Опера" во многом отличается от романа Леру The Phantom of the Opera ("Призрак оперы") и одноименного бродвейского мюзикла на музыку Уэббера. В его музыке звучат отголоски оперетт, и она вызывает ассоциации со старыми американскими музыкальными фильмами.

Основа сюжета - мелодраматические отношения начинающей певицы Кристин и влюбленных в нее покровителя "Оперы" графа де Шандо и ее учителя музыки Эрика, имеющего причины скрывать лицо под маской. Эрик всю жизнь провел в подвалах оперного театра, где его прятал от чужих глаз собственный отец, управляющий "Оперы".

В спектакле есть место и комедии. Сцены с участием нового управляющего Шоле и его супруги-примы Карлотты нарочито комичны. Сам Эрик не лишен чувства юмора, правда, юмор немного черный, но такова жизнь в подвале.

Первый акт довольно светлый и легкий, в нем очерчивается круг взаимоотношений персонажей. Заканчивается он трагично: фантом сбрасывает на сцену люстру, и это намек на то, что дальше все будет только хуже. Второй акт намного драматичнее, в нем происходит конфликт Кристин и Эрика, обнажившего по ее просьбе лицо. В нем и одна из самых трогательных сцен в спектакле - дуэт отца и сына, бывшего управляющего и фантома. Они наконец-то воссоединяются, но, увы, ненадолго, лишь для того, чтобы расстаться уже навсегда: фантом умирает, получив первый и последний в своей жизни поцелуй от Кристин.

Роли исполняют: лауреаты международных конкурсов, заслуженные артисты России, ансамбля "Россия" им. Людмилы Зыкиной, Музыкального театра "Зазеркалье", Михайловского театра, Театра Петербургский Ангажемент.

Билеты можно приобрести по ссылке https://iticket.az/ru/events/concerts/fantomprizrak-opery и во всех кассах Баку.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz.