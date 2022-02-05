В Баку презентован фильм "Карабахнаме"

В Международном фонде тюркской культуры и наследия в Баку состоялось мероприятие в рамках "Года города Шуша", сообщили Day.Az в фонде.

В его рамках прошли презентация документального фильма "Карабахнаме" и выставка картин народного художника Азербайджана Арифа Гусейнова.

В фильме показаны картины известного мастера графики Арифа Гусейнова, на которых изображены памятники архитектуры, исторические личности Карабаха, а также посвященные славной Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, представлена информация о них.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева подчеркнула, что 2022 год объявлен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Годом города Шуша" и фонд приурочил свое первое мероприятие в нынешнем году именно к этому событию.

"Живописная природа, красота, богатая культура, традиции, национальные духовные ценности города найдут свое отражение в мероприятиях этого года. И мы проживем год, полный интересных событий. 2 февраля состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с молодежью. Отвечая на вопросы нашей молодежи и студентов, Президент Азербайджана подчеркнул, что Шуша является священным символом для каждого из нас", - сказала Эфендиева.

Президент фонда отметила, что посетив после славной Победы Азербайджана город Шуша и другие города Карабаха вместе с руководителями международных организаций, а также с послами, аккредитованными в нашей стране, она испытала трепетные чувства.

Эфендиева подчеркнула, что Победа в 44-дневной Отечественной войне является одной из самых ярких страниц новой истории как Азербайджана, так и всего тюркского мира в целом.

Она добавила, что возглавляемый ею фонд планирует внести свой вклад в проведение "Года города Шуша".

Говоря о фильме, Эфендиева отметила, что он снят на основе 45 графических рисунков Арифа Гусейнова, посвященных Карабаху.

"Сначала были созданы прекрасные произведения, затем они вошли в книгу "Карабахнаме - страницы истории", изданную Государственным комитетом по работе с диаспорой Азербайджана. Потом идеи Арифа Гусейнова были воплощены в фильме", - сказала Эфендиева.

После показа фильма "Карабахнаме" председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов подчеркнул, что это мероприятие еще раз продемонстрировало талант азербайджанского народа, единство тюркского мира.

"По поручению Президента Азербайджана мы работаем над тем, чтобы наши соотечественники, проживающие за рубежом, поддерживали культуру Азербайджана, стремились сохранить свой язык, традиции и обычаи. По инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой сегодня в мире мы учредили 14 Домов Азербайджана. И данные книги уже переданы туда", - сказал Мурадов.

Выступивший на мероприятии посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи отметил, что своей деятельностью Международный фонд тюркской культуры и наследия вносит вклад в пропаганду культурного наследия тюркского мира.

"Я очень впечатлен, в фильме прекрасно продемонстрировано богатство Карабаха. Мы в свою очередь готовы ознакомить турецких зрителей с этой ценной работой", - подчеркнул он.

Заслуженный деятель искусств Азербайджана Айдын Кязымзаде, заслуженный журналист Этибар Бабаев, режиссер фильма "Карабахнаме" Эльнура Кязымова поделились своими мнениями о киноленте, посвященной освобожденным от оккупации азербайджанским землям.

В заключение народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов отметил, что своим творчеством он старается пропагандировать во всем мире историю, национально - культурное наследие Карабаха.

Затем под звуки мугама гости ознакомились с картинами художника.