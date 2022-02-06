Деятели культуры и искусства почтили память Гара Гараева
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Вчера был день рождения всемирно известного азербайджанского композитора, педагога, народного артиста СССР, академика Гара Гараева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по этому случаю деятели культуры и искусства посетили Аллею почетного захоронения, почтили память Гара Гараева, возложили цветы на его могилу.

Было отмечено, что Гара Гараев родился 5 февраля 1918 года в Баку. Гара Гараев был композитором-новатором, открывшим новые пути своим творчеством национального и общечеловеческого масштаба. Премьера каждого из его произведений становилась особым событием, праздником в музыкальной жизни, поворотной точкой в нашей культуре. Произведения всемирно известного композитора с успехом исполнялись на грандиозных музыкальных мероприятиях в большинстве республик бывшего СССР, в США, Польше, Египте, Испании, Италии, Франции, Японии, Германии и др.

Созданные композитором балеты "Семь красавиц" по мотивам одноименной поэмы Низами и "Тропою грома" по роману южноафриканского писателя Питера Абрахамса с успехом ставились во многих странах мира. Первая симфония Гара Гараева занимает важное место среди произведений в этом жанре, созданных в Азербайджане. Такие произведения, как симфонические гравюры "Дон Кихот", симфоническая поэма "Лейли и Меджнун" по мотивам произведения Низами, "Вьетнамская сюита" - ценные страницы творчества композитора. Он создал музыку ко многим фильмам, среди которых "Покорители моря", "Золотой эшелон", "Повесть о нефтяниках Каспия", "На дальних берегах" и др.

Гара Гараев - автор оперы "Родина" (совместно с Джовдетом Гаджиевым) и монооперы "Нежность" по мотивам произведения французского писателя Анри Барбюса. Композитор обращался к жанру камерной инструментальной музыки, большую известность приобрели его цикл из 24 прелюдий, соната для скрипки и фортепиано, струнные квартеты. Романсы "Я Вас любил" и "На холмах Грузии", созданные Гара Гараевым на стихи А.Пушкина, кантаты "Песня сердца", "Песня счастья" являются прекрасными образцами азербайджанской музыки.

Гара Гараев, имевший исключительные заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры, внесший важный вклад в воспитание нового поколения композиторов, скончался 13 мая 1982 года.