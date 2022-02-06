Деятели культуры и искусства почтили память Гара Гараева

Вчера был день рождения всемирно известного азербайджанского композитора, педагога, народного артиста СССР, академика Гара Гараева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по этому случаю деятели культуры и искусства посетили Аллею почетного захоронения, почтили память Гара Гараева, возложили цветы на его могилу.

Было отмечено, что Гара Гараев родился 5 февраля 1918 года в Баку. Гара Гараев был композитором-новатором, открывшим новые пути своим творчеством национального и общечеловеческого масштаба. Премьера каждого из его произведений становилась особым событием, праздником в музыкальной жизни, поворотной точкой в нашей культуре. Произведения всемирно известного композитора с успехом исполнялись на грандиозных музыкальных мероприятиях в большинстве республик бывшего СССР, в США, Польше, Египте, Испании, Италии, Франции, Японии, Германии и др.

Созданные композитором балеты "Семь красавиц" по мотивам одноименной поэмы Низами и "Тропою грома" по роману южноафриканского писателя Питера Абрахамса с успехом ставились во многих странах мира. Первая симфония Гара Гараева занимает важное место среди произведений в этом жанре, созданных в Азербайджане. Такие произведения, как симфонические гравюры "Дон Кихот", симфоническая поэма "Лейли и Меджнун" по мотивам произведения Низами, "Вьетнамская сюита" - ценные страницы творчества композитора. Он создал музыку ко многим фильмам, среди которых "Покорители моря", "Золотой эшелон", "Повесть о нефтяниках Каспия", "На дальних берегах" и др.

Гара Гараев - автор оперы "Родина" (совместно с Джовдетом Гаджиевым) и монооперы "Нежность" по мотивам произведения французского писателя Анри Барбюса. Композитор обращался к жанру камерной инструментальной музыки, большую известность приобрели его цикл из 24 прелюдий, соната для скрипки и фортепиано, струнные квартеты. Романсы "Я Вас любил" и "На холмах Грузии", созданные Гара Гараевым на стихи А.Пушкина, кантаты "Песня сердца", "Песня счастья" являются прекрасными образцами азербайджанской музыки.

Гара Гараев, имевший исключительные заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры, внесший важный вклад в воспитание нового поколения композиторов, скончался 13 мая 1982 года.