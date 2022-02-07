https://news.day.az/culture/1433337.html Азербайджан и Турция планируют снимать совместные фильмы
Азербайджан и Турция планируют снимать совместные фильмы
Азербайджан хочет воспользоваться опытом Турции в области кинематографии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов в интервью газете Daily Sabah.
Он отметил, что Азербайджан и Турция планируют снимать совместные фильмы.
В то же время Азербайджан намерен провести в 2023 году фестиваль фильмов тюркского мира.
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