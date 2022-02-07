Азербайджан хочет воспользоваться опытом Турции в области кинематографии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов в интервью газете Daily Sabah.

Он отметил, что Азербайджан и Турция планируют снимать совместные фильмы.

В то же время Азербайджан намерен провести в 2023 году фестиваль фильмов тюркского мира.