С 19 февраля стартует радиопроект "Danışır Şuşa" (Говорит Шуша), реализуемый совместно министерством культуры Азербайджана, Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве, компанией "AzerNyuMedia" и "Avto FM", сообщили Trend Life в министерстве, передает Day.Az.

Радиопроект будет посвящен истории, культуре, традициям, в том числе в области кулинарии, города Шуша, а также видным деятелям, которые родились в этом городе и навсегда с ним связаны.

Одним из основных аспектов проекта будет предоставление информации о мониторинге, проводимом в Карабахе, и в частности в городе Шуша, Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве.

Каждый выпуск проекта "Danışır Şuşa" будет состоять из пяти рубрик - "Şuşa kimi tarix", "Şuşa tərzi" (Шушинский стиль), "Qafqaz mirvarisi" (Жемчужина Кавказа), "Zəfər yolu" (Дорога Победы), "Unutma" (Не забывай).

Передачи в рамках проекта будут выходить в эфир каждую пятницу. Руководитель проекта - Кямран Гасымов, ведущая - RJ Yaqut, звукорежиссер - Яшар Бахыш, консультант - историк Эльчин Ахмедов.