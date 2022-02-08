В кинотеатре "Иллюзион" в Москве открылась ретроспектива кино Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на завотделом аудиовизуальных и интерактивных медиа министерства культуры Азербайджана, сокуратора проекта Руфата Гасанова, передает Day.Az.

Ретроспектива азербайджанского кино организована московским кинотеатром "Иллюзион" совместно с министерством культуры Азербайджана и продлится с 7 по 15 февраля. Она открылась показом документальной картины "Последний" (Sonuncu, 2021) режиссера Фариза Ахмедова.

Выступая на открытии мероприятия, атташе по культуре посольства Азербайджана в России Нигяр Ахундова отметила, что это первая масштабная ретроспектива азербайджанского кино в современной России, которая охватывает огромный период - начиная с 1935 года и заканчивая современностью.

По словам сокуратора проекта Руфата Гасанова, кинопрограмма рассчитана не только на широкого, но и на глубокого зрителя.

Арт-директор московского кинотеатра "Иллюзион", сокуратор проекта Александра Лаврова подчеркнула, что более половины фильмов из ретроспективы будут демонстрироваться на пленке 35 миллиметров из архива Госфильмофонда России. Цифровые копии предоставлены Госфильмофондом Азербайджана.

Отметим, что в программу ретроспективы вошли комедии, триллеры, сказки, детективы, киноповести, любовные истории, социальные драмы и сюрреалистические притчи.

В рамках кинопоказов пройдут встречи с режиссерами, кинокритиками, искусствоведами.

В программу ретроспективы вошли следующие фильмы: "Буйная ватага", "У самого синего моря", "Волшебный халат", "На дальних берегах", "Чужое время", "Летучая мышь", "Все к лучшему", "В этом южном городе", "Хлеб поровну", "Я помню тебя, учитель", "Допрос", "Чертик под лобовым стеклом", "Семь дней после убийства", "Дочь рыбака", "От смерти до смерти", "Соль, перец по вкусу", "К вечеру" и "Внутренний остров".