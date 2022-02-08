Художница из Азербайджана удостоена премии Леонардо да Винчи

Наша соотечественница из Германии, известная художница Маргарита Керимова-Соколова удостоена международной премии Леонардо да Винчи "Универсальный художник", сообщила Trend мастер кисти, передает Day.Az.

Торжественная церемония награждения прошла во Дворце Боргезе (Palazzo Borghese) во Флоренции, столице Великого Ренессанса, с участием представителей около 50 стран - художников, коллекционеров, журналистов, политиков и любителей искусства. Кураторы творческого проекта, Сальваторе и Франческо Саверио Руссо, выбрали современных художников, отличившихся интересными стилевыми поисками.

"Получение международной премии Леонардо да Винчи означает, что ваше искусство было признано на международном уровне. Это одна из самых престижных международных художественных премий, присуждаемых художникам за их художественные и стилистические изыскания в искусстве", - отметила Маргарита Керимова-Соколова.

Работы художников-лауреатов премии будут опубликованы в номере известного журнала Art International Contemporary Magazine за январь - февраль.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), член Международной федерации художников при ЮНЕСКО, член Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного Фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников, академик Всемирной художественной академии "Новая эра", лауреат международных проектов. С 1965 года принимала участие в выставках городов СССР, Алжире, Германии, США, Франции, Кубе, Австрии, Польше, Болгарии. В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года - проживает в городе Кельн (Германия). С большим успехом проходили ее выставки во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. Картины художницы находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.